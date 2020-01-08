В центре Казани столкнулись BMW X6 и Toyota Land Cruiser
8 января в центре Казани на площади Свободы столкнулись два автомобиля - BMW X6 и Toyota Land Cruiser. Сила удара была такова, что осколки от машин разлетелись на несколько десятков метров. По предварительным пока данным, в этой аварии пострадал ребенок, который находился в салоне немецкой иномарки.
Фото: соцсети
По утверждениям очевидца, выложившего в соцсетях фото данного ДТП, BMW двигался по улице Большая Красная, а Toyota по улице Пушкина. Именно на их пересечении и произошла авария. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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