2020-01-08T14:04:28+03:00
Общество

В Казани из-за скидок люди осадили гипермаркет

Они столпились на улице и заняли даже парковку [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Жители Казани буквально осадили гипермаркет, расположенный в торговом центре на улице Юлиуса Фучика. По словам очевидцев, из-за скидок на продукты у входа произошла давка с криками.

В соцсетях появилось соответствующий видеоролик, датированный 8 января. На нем действительно видно настоящее столпотворение на улице. Масса людей собралась около входа в гипермаркет, была занята даже парковка.

В Казани из-за скидок люди осадили гипермаркет.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 января в Казани заработают пункты приема новогодних елок
В Казани из-за скидок люди осадили гипермаркет
8 января в Казани: квартирник в лесу и постановка «Холодное сердце»
В Татарстане сгорел частный дом: обнаружено тело мужчины
В Татарстане при тушении горящей бани нашли тело пенсионерки
Новый рекорд вратаря казанского Ак Барса Тимура Билялова
Росгвардейцы в Казани вернули портмоне рассеянному прохожему
В Татарстане на трассе возле Елабуги в аварии погибли два человека
В Чебоксарах разыскивают пропавшую в разгар новогодних праздников женщину
В Татарстане во время пожара в частном доме погибла 85-летняя женщина
В Татарстане врачи удалили из сердца пенсионерки огромный тромб
В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке
Утром 8 января в Татарстане ожидается туман
С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей
В Татарстане стажер полиции спас на пожаре человека
В Чувашии пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими
Скончался глава хозуправления кабмина Татарстана Марсель Багавеев
“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым
В Ульяновске во время новогодних праздников без вести пропала 14-летняя девочка
На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега
250 человек поспорят за награды первенства России по бильярду в Казани
Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки