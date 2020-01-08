8 Янв. 2020 2020-01-08T14:04:28+03:00

Они столпились на улице и заняли даже парковку [видео]

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Жители Казани буквально осадили гипермаркет, расположенный в торговом центре на улице Юлиуса Фучика. По словам очевидцев, из-за скидок на продукты у входа произошла давка с криками.

В соцсетях появилось соответствующий видеоролик, датированный 8 января. На нем действительно видно настоящее столпотворение на улице. Масса людей собралась около входа в гипермаркет, была занята даже парковка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="990" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/753562" frameborder="0"></iframe> В Казани из-за скидок люди осадили гипермаркет.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU