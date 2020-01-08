8 января в Казани: квартирник в лесу и постановка «Холодное сердце»

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:02:43+03:00

«Комсомолка» узнала, как лучше всего провести последний день новогодних каникул в столице Татарстана

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Как и во всей России в Казани заканчиваются новогодние каникулы 2020. Так, в их последний день – 8 января, жители и гости города могут еще успеть посетить праздничные мероприятия.

А именно на бульваре «Белые цветы» с 16.00 будет работать передвижная сцена «Студия зимы». На ней в этот день выступит кавер-группа You catch.

В это же время в кафе Горкинско-Ометьевского леса начнется квартирник. На нем выступят Tamara NOVA и Ямаха (Альберт Махмутов). Вход бесплатный.

Кроме того, для детей в 16.00 на бульваре по улице Юлиуса Фучика покажут театральное представление «Холодное сердце».

ИСТОЧНИК KP.RU