8 января в Казани: квартирник в лесу и постановка «Холодное сердце»
Как и во всей России в Казани заканчиваются новогодние каникулы 2020. Так, в их последний день – 8 января, жители и гости города могут еще успеть посетить праздничные мероприятия.
А именно на бульваре «Белые цветы» с 16.00 будет работать передвижная сцена «Студия зимы». На ней в этот день выступит кавер-группа You catch.
В это же время в кафе Горкинско-Ометьевского леса начнется квартирник. На нем выступят Tamara NOVA и Ямаха (Альберт Махмутов). Вход бесплатный.
Кроме того, для детей в 16.00 на бульваре по улице Юлиуса Фучика покажут театральное представление «Холодное сердце».
ИСТОЧНИК KP.RU