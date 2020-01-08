10 января в Казани заработают пункты приема новогодних елок

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:07:36+03:00

Акция по их сбору продлить вплоть до 31 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хвойные деревья отправят на фермы, где их используют в качестве подстилки для животных

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После празднования Нового года 2020 в Казани заработают пункты приема живых елок. Так, с 10 января их, а также пихту, сосну и лапник, их можно оставить в спецконтейнерах по двум адресам: улица Аделя Кутуя, 160 (возле офиса Поволжской экологической компании), проспект Победы, 141 (территория зимнего бульвара торгового центра).

Все новогодние деревья принимаются круглосуточно вплоть до 31 января. Их отправят на местные фермы, где их используют в качестве теплой подстилки для животных.

- Деревья принимаются только от физических лиц. Перед сдачей их нужно очистить от мишуры и украшений, - сообщает Поволжская экологическая компания.

Отметим, что в прошлый раз после празднования Нового года 2019 в Казани таким образом было собрано более четырех тонн праздничных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU