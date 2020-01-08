В Татарстане при тушении горящей бани нашли тело пенсионерки

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:12:53+03:00

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7 января в 23.47 по системе «112» в экстренные службы поступило сообщение о том, что в доме №11 на улице Заречная в деревне Забугоровка Бугульминского района Татарстана горит баня.

Буквально через 10 минут пожарные были на месте происшествия. Дверь в строение было открыто из него валил густой черный дым. Когда спасатели приступили к тушению огня, то в предбаннике обнаружили тело 88-летней женщины.

- Горело потолочное перекрытие на площади в 6 квадратных метров. Причины возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU