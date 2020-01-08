2020-01-08T10:47:28+03:00
Спорт

Новый рекорд вратаря казанского Ак Барса Тимура Билялова

В матче с магнитогорским «Металлургом» он снова не пропустил ни одной шайбы
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: ak-bars.ruФото: ak-bars.ru
Изменить размер текста:

Накануне вечером в столице Татарстана «Ак Барс» принимал на своем льду магнитогорский «Металлург». Итог встречи 2:0 в пользу казанцев.

Магнитогорск очень неплохо начал, мы немного были не готовы – начало все-таки было за ними. Во втором периоде, согласен, нам удалось наложить смены пару раз, но все-таки упустили 1 в 0, 2 в 1. В общем-то, эти моменты надо поправлять. Третий период был поспокойнее, мы его доиграли. Ребята молодцы, в таких играх много значит вратарь – первая шайба у нас зашла, у наших ворот штанга была, наш голкипер нам помог, - сказал после матча Дмитрий Квартальнов.

Для его подопечных это третья победа подряд, а для вратаря «барсов» Билялова и вовсе новый рекорд клуба в КХЛ – восьмой «сухой» матч в сезоне.

До этого лучшим по этому показателю у казанцев значился Станислав Галимов, который в сезоне 2008-2009 годов провел семь игр, не пропустив ни одной шайбы. К слову, Билялов установил и рекорд для чемпионатов страны по продолжительности «сухой» серии игр. Дело в том, что казанский голкипер держал ворота на замке в течении 316 минут и девяти секунд.

Следующий домашний матч «Ак Барс» проведет 9 января. Казанцы встретятся с нижегородским «Торпедо» в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 января в Казани заработают пункты приема новогодних елок
В Казани из-за скидок люди осадили гипермаркет
8 января в Казани: квартирник в лесу и постановка «Холодное сердце»
В Татарстане сгорел частный дом: обнаружено тело мужчины
В Татарстане при тушении горящей бани нашли тело пенсионерки
Новый рекорд вратаря казанского Ак Барса Тимура Билялова
Росгвардейцы в Казани вернули портмоне рассеянному прохожему
В Татарстане на трассе возле Елабуги в аварии погибли два человека
В Чебоксарах разыскивают пропавшую в разгар новогодних праздников женщину
В Татарстане во время пожара в частном доме погибла 85-летняя женщина
В Татарстане врачи удалили из сердца пенсионерки огромный тромб
В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке
Утром 8 января в Татарстане ожидается туман
С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей
В Татарстане стажер полиции спас на пожаре человека
В Чувашии пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими
Скончался глава хозуправления кабмина Татарстана Марсель Багавеев
“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым
В Ульяновске во время новогодних праздников без вести пропала 14-летняя девочка
На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега
250 человек поспорят за награды первенства России по бильярду в Казани
Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки