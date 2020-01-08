Новый рекорд вратаря казанского Ак Барса Тимура Билялова

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:47:28+03:00

В матче с магнитогорским «Металлургом» он снова не пропустил ни одной шайбы

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Накануне вечером в столице Татарстана «Ак Барс» принимал на своем льду магнитогорский «Металлург». Итог встречи 2:0 в пользу казанцев.

− Магнитогорск очень неплохо начал, мы немного были не готовы – начало все-таки было за ними. Во втором периоде, согласен, нам удалось наложить смены пару раз, но все-таки упустили 1 в 0, 2 в 1. В общем-то, эти моменты надо поправлять. Третий период был поспокойнее, мы его доиграли. Ребята молодцы, в таких играх много значит вратарь – первая шайба у нас зашла, у наших ворот штанга была, наш голкипер нам помог, - сказал после матча Дмитрий Квартальнов.

Для его подопечных это третья победа подряд, а для вратаря «барсов» Билялова и вовсе новый рекорд клуба в КХЛ – восьмой «сухой» матч в сезоне.

До этого лучшим по этому показателю у казанцев значился Станислав Галимов, который в сезоне 2008-2009 годов провел семь игр, не пропустив ни одной шайбы. К слову, Билялов установил и рекорд для чемпионатов страны по продолжительности «сухой» серии игр. Дело в том, что казанский голкипер держал ворота на замке в течении 316 минут и девяти секунд.

Следующий домашний матч «Ак Барс» проведет 9 января. Казанцы встретятся с нижегородским «Торпедо» в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU