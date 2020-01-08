Росгвардейцы в Казани вернули портмоне рассеянному прохожему

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:37:57+03:00

Молодой человек поблагодарил их за порядочность и находчивость

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Житель столицы Татарстана с удивлением узнал, что на его банковский счет кто-то перевел 100 рублей. В смс-сообщение к переводу был номер телефона, по которому просили перезвонить. Выполнив просьбу неизвестного "благотворителя" молодой человек узнал, что потерял бумажник.

Нашли портмоне на снегу сотрудники Росгвардии младший сержант Алексей Денисов, рядовые Дмитрий Колосов и Михаил Кузин. Они несли службу в Советском районе Казани, и на улице 8 Марта на тротуаре около одного из домов обнаружили портмоне чёрного цвета. Внутри - несколько банковских карт, различные визитки, а также купюра достоинством в 1000 рублей.

Для того, чтобы найти рассеянного хозяина портмоне, перевели на его счет 100 рублей и указали свой телефон. Уже через несколько минут владелец связался с ними и поспешил на встречу.

- Я даже не заметил, как он выпал, - признался он сотрудникам Росгвардии Татарстана. - Пропажу обнаружил не сразу.

Мужчина очень обрадовался, что портмоне нашлось, и от души поблагодарил росгвардейцев за проявленные порядочность и находчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU