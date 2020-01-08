В Татарстане на трассе возле Елабуги в аварии погибли два человека

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:14:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла во вторник, 7 января, в 18.30 на 15 километре автородоги, ведущей к Елабуге от трассы М7 "Волга". По предварительным данным, 44-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" на скорости выехал на встречку, где врезался лоб в лоб в автомобиль "Опель Астра". Немецкой иномаркой управлял 38-летний мужчина.

- В результате столкновения смертельные травмы получил водитель корейской иномарки "Хёндэ Солярис", он скончался на месте ДТП, - сообщили в МВД Татарстана. - Во время осмотра места происшествия выяснилось, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Травмы получила и 40-летняя пассажирка "Опель Астры", женщина скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU