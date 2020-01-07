В Чебоксарах разыскивают пропавшую в разгар новогодних праздников женщину

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:20:45+03:00

Ольга Билалова ушла из дома 3 января, но до сих пор не вернулась обратно

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В Чебоксарах начались активные поиски 32-летней Ольги Билаловой. Дело в том, что женщина ушла из дома еще 3 января, но до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что Ольга ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была розовая шапка, бежевая куртка и черные леггинсы. С собой женщина имела коричневую дамскую сумочку.

Всех, кто видел Ольгу после 3 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 - 54 - 52.

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ИСТОЧНИК KP.RU