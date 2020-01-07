2020-01-07T19:20:45+03:00
Происшествия

В Чебоксарах разыскивают пропавшую в разгар новогодних праздников женщину

Ольга Билалова ушла из дома 3 января, но до сих пор не вернулась обратно
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Чебоксарах начались активные поиски 32-летней Ольги Билаловой. Дело в том, что женщина ушла из дома еще 3 января, но до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что Ольга ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была розовая шапка, бежевая куртка и черные леггинсы. С собой женщина имела коричневую дамскую сумочку.

Всех, кто видел Ольгу после 3 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 - 54 - 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане ищут мужчину в домашних тапочках, который пропал 1 января

35-летний Константин Меркулов из Зеленодольска пропал без вести 1 января. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах разыскивают пропавшую в разгар новогодних праздников женщину
В Татарстане во время пожара в частном доме погибла 85-летняя женщина
В Татарстане врачи удалили из сердца пенсионерки огромный тромб
В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке
Утром 8 января в Татарстане ожидается туман
С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей
В Татарстане стажер полиции спас на пожаре человека
В Чувашии пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими
Скончался глава хозуправления кабмина Татарстана Марсель Багавеев
“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым
В Ульяновске во время новогодних праздников без вести пропала 14-летняя девочка
На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега
250 человек поспорят за награды первенства России по бильярду в Казани
Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки