2020-01-07T19:00:43+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в частном доме погибла 85-летняя женщина

Ее тело было найдено через час после ликвидации горения [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Во вторник, 7 января, на улице Центральной в селе Кадырово, что в Заинском районе Татарстана, загорелся жилой дом. О пожаре в МЧС республики сообщили в 13.00.

Когда на место прибыли огнеборцы, бревенчатый дом горел по всей своей площади. Пожар удалось локализовать спустя полчаса. Еще шесть минут было потрачено на его полную ликвидацию. Общая площадь горения составила 25 "квадратов".

В 14.53 пожарные обнаружили тело 85-летней пенсионерки - хозяйки дома.

- Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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