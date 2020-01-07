2020-01-07T18:05:24+03:00
Общество

В Татарстане врачи удалили из сердца пенсионерки огромный тромб

Он оторвался из вены на голени и застрял в сердце из-за врожденного порока женщины
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба больницы скорой медицинской помощи Набережных ЧелновФото: пресс-служба больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов
Изменить размер текста:

В начале 2020 года из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов выписали 67-летнюю Фатиму Катунову. Осенью прошлого года женщине провели уникальную операцию. Врачи удалили из ее сердца тромб. Он оторвался из вены на голени и, добравшись до сердца, застрял там из-за врожденного порока пациентки.

В сентябре Фатима Катунова была экстренно госпитализирована в БСМП с инфарктом миокарда. Тогда медики провели ей успешную операцию. Спустя два дня, пенсионерка отправилась на контрольное УЗИ сердца. Во время этой процедуры врач увидела в сердце нечто большое, что колыхалось из стороны в сторону.

- Как в таких случаях принято, собирается консилиум, немедленно приглашаются все доктора отделения, где все сходятся в едином мнении: скорее всего это тромб. Да вот только как он там держится этот огромный тромб? Велика вероятность, что он в любой момент мог дальше продолжить свой путь по системе большого кровообращения, дойдя других жизненно важных органов, и тем самым за считанные минуты привести к летальному исходу! Требовалась немедленная операция, - рассказывают в пресс-службе больницы.

Операция на бьющемся сердце длилась 3 часа. В итоге тромб был извлечен.

- Вся хирургическая бригада просто удивились его (тромба - Ред.) гигантским размерам и тому, что он продержался столько времени в сердце. А все «благодаря врождённому пороку» - отверстию, за который он зацепился, - отмечают медики.

Сейчас Фатима Катунова чувствует себя хорошо.

- Я уже изначально соглашаясь на операцию, была уверена, что все будет хорошо. Я доверилась врачам полностью, и была абсолютно уверена, что я в руках профессионалов. И даже когда мне сказали, что нашли огромный тромб в сердце и у меня крайне жизнеугрожающее состояние, и что нужно делать вторую операцию – я была спокойна, - признается пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах разыскивают пропавшую в разгар новогодних праздников женщину
В Татарстане во время пожара в частном доме погибла 85-летняя женщина
В Татарстане врачи удалили из сердца пенсионерки огромный тромб
В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке
Утром 8 января в Татарстане ожидается туман
С начала 2020 года в Чувашии родилось 125 детей
В Татарстане стажер полиции спас на пожаре человека
В Чувашии пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими
Скончался глава хозуправления кабмина Татарстана Марсель Багавеев
“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым
В Ульяновске во время новогодних праздников без вести пропала 14-летняя девочка
На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега
250 человек поспорят за награды первенства России по бильярду в Казани
Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки