В Татарстане врачи удалили из сердца пенсионерки огромный тромб

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:05:24+03:00

Он оторвался из вены на голени и застрял в сердце из-за врожденного порока женщины

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В начале 2020 года из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов выписали 67-летнюю Фатиму Катунову. Осенью прошлого года женщине провели уникальную операцию. Врачи удалили из ее сердца тромб. Он оторвался из вены на голени и, добравшись до сердца, застрял там из-за врожденного порока пациентки.

В сентябре Фатима Катунова была экстренно госпитализирована в БСМП с инфарктом миокарда. Тогда медики провели ей успешную операцию. Спустя два дня, пенсионерка отправилась на контрольное УЗИ сердца. Во время этой процедуры врач увидела в сердце нечто большое, что колыхалось из стороны в сторону.

- Как в таких случаях принято, собирается консилиум, немедленно приглашаются все доктора отделения, где все сходятся в едином мнении: скорее всего это тромб. Да вот только как он там держится этот огромный тромб? Велика вероятность, что он в любой момент мог дальше продолжить свой путь по системе большого кровообращения, дойдя других жизненно важных органов, и тем самым за считанные минуты привести к летальному исходу! Требовалась немедленная операция, - рассказывают в пресс-службе больницы.

Операция на бьющемся сердце длилась 3 часа. В итоге тромб был извлечен.

- Вся хирургическая бригада просто удивились его (тромба - Ред.) гигантским размерам и тому, что он продержался столько времени в сердце. А все «благодаря врождённому пороку» - отверстию, за который он зацепился, - отмечают медики.

Сейчас Фатима Катунова чувствует себя хорошо.

- Я уже изначально соглашаясь на операцию, была уверена, что все будет хорошо. Я доверилась врачам полностью, и была абсолютно уверена, что я в руках профессионалов. И даже когда мне сказали, что нашли огромный тромб в сердце и у меня крайне жизнеугрожающее состояние, и что нужно делать вторую операцию – я была спокойна, - признается пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU