Утром 8 января в Татарстане ожидается туман

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:19:36+03:00

Также ухудшение видимости на дорогах республики возможности вечером и ночью 7 января. Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Вечером и ночью 7 января, а также утром 8 числа в Татарстане местами возможен туман и, как следствие, ухудшение видимости на дорогах. Об этом водителей и пешеходов предупреждает МЧС республики.

В такую погоду автомобилистам лучше воздержаться от дальних поездок. При движении выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров. Перед началом движение следует уделить особое внимание техническому состоянию авто.

Пешеходам же следует носит одежду со светоотражающими элементами, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU