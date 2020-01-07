2020-01-07T17:40:15+03:00
Общество

В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке

Они вернули мальчика родителям
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Росгвардии ТатарстанаФото: пресс-служба Росгвардии Татарстана
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Накануне вечером на главной елке Казани у “Чаши” потерялся мальчик 5-6 лет. Растерянного ребенка заметили военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии рядовые Роман Бондарев и Руфат Аскеров. Он рассказал росгвардейцам о том, что отстал от родителей и теперь не знает, где их искать.

Информация о мальчика была передана всем войсковым патрулям и сотрудникам полиции в районе елочного городка. Скоро к полицейским подошла женщина, которая сказала, что потеряла сына. Приметы совпали с описанием найденного росгвардейцами мальчика. Ребенок был возращен родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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