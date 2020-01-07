В Казани росгвардейцы помогли мальчику, который потерялся на городской елке
Накануне вечером на главной елке Казани у “Чаши” потерялся мальчик 5-6 лет. Растерянного ребенка заметили военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии рядовые Роман Бондарев и Руфат Аскеров. Он рассказал росгвардейцам о том, что отстал от родителей и теперь не знает, где их искать.
Информация о мальчика была передана всем войсковым патрулям и сотрудникам полиции в районе елочного городка. Скоро к полицейским подошла женщина, которая сказала, что потеряла сына. Приметы совпали с описанием найденного росгвардейцами мальчика. Ребенок был возращен родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU