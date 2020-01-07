В Татарстане стажер полиции спас на пожаре человека
4 января в Бугульме загорелся частный дом. Густой дым и горящую крышу одним из первых заметил стажер полиции Игорь Малыхин. Он возвращался домой после дежурства. Мужчина услышал крики о помощи и забежал в горящий дом.
На полу одной из комнат Малыхин нашел мужчину в беспомощном состоянии. Он вытащил его из дома на безопасное расстояние, а после вызвал на место пожарных.
- Благодаря своевременным и профессиональным действиям будущего полицейского удалось избежать трагедии. Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает, - сообщает МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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