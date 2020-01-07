В Татарстане стажер полиции спас на пожаре человека

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:16:43+03:00

Игорь Малыхин возвращался со смены, когда услышал крики о помощи из горящего дома

Изменить размер текста: A A

4 января в Бугульме загорелся частный дом. Густой дым и горящую крышу одним из первых заметил стажер полиции Игорь Малыхин. Он возвращался домой после дежурства. Мужчина услышал крики о помощи и забежал в горящий дом.

На полу одной из комнат Малыхин нашел мужчину в беспомощном состоянии. Он вытащил его из дома на безопасное расстояние, а после вызвал на место пожарных.

- Благодаря своевременным и профессиональным действиям будущего полицейского удалось избежать трагедии. Сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает, - сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU