2020-01-07T13:29:54+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

“Лада” выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с “КИА” [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МВД ЧувашииФото: пресс-служба МВД Чувашии
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В 22.30 5 января на улице Ленина в чувашском селе Красноармейское произошла авария с участие машин “Лада Веста” и “КИА Церато”. По предварительным данным, отечественная легковушка выехала на “встречку”, где и столкнулась с иномаркой.

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Известно, что за рулем “Лады” находился 29-летний молодой человек. Вместе с ним в аварии пострадали два человека из “КИА”: 24-летний водитель и 28-летний пассажир.

- В результате освидетельствования у водителя «Лады Веста» выявлено алкогольное опьянение. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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