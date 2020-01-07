В Чувашии пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими
В 22.30 5 января на улице Ленина в чувашском селе Красноармейское произошла авария с участие машин “Лада Веста” и “КИА Церато”. По предварительным данным, отечественная легковушка выехала на “встречку”, где и столкнулась с иномаркой.
Фото: пресс-служба МВД Чувашии
Известно, что за рулем “Лады” находился 29-летний молодой человек. Вместе с ним в аварии пострадали два человека из “КИА”: 24-летний водитель и 28-летний пассажир.
- В результате освидетельствования у водителя «Лады Веста» выявлено алкогольное опьянение. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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