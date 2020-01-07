Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:24:05+03:00

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7 января православные отмечают Рождество Христово. С этим праздником жителей Казани поздравил мэр города Ильсур Метшин. Он пожелал людям здоровья, счастья и крепости сил для новых свершений, а также радости, тепла и веры в лучшее в рождественские дни.

- Дорогие казанцы! От всей души поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Этот великий праздник на протяжении многих столетий объединяет верующих вокруг общих ценностей, вселяет в сердца людей светлую надежду, побуждает к милосердию, состраданию и заботе о ближнем. Русская Православная Церковь вносит вклад в духовно-нравственное возрождение и воспитание подрастающего поколения, содействует развитию межконфессионального диалога. Убежден, что этот опыт, накопленный годами, поможет сохранить мир и согласие в нашей многонациональной Казани, - говорится в поздравлении Метшина.

ИСТОЧНИК KP.RU