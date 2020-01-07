2020-01-07T10:24:05+03:00
Общество

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым

Градоначальник пожелал людям здоровья, счастья и крепости сил для новых свершений
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
Изменить размер текста:

7 января православные отмечают Рождество Христово. С этим праздником жителей Казани поздравил мэр города Ильсур Метшин. Он пожелал людям здоровья, счастья и крепости сил для новых свершений, а также радости, тепла и веры в лучшее в рождественские дни.

- Дорогие казанцы! От всей души поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Этот великий праздник на протяжении многих столетий объединяет верующих вокруг общих ценностей, вселяет в сердца людей светлую надежду, побуждает к милосердию, состраданию и заботе о ближнем. Русская Православная Церковь вносит вклад в духовно-нравственное возрождение и воспитание подрастающего поколения, содействует развитию межконфессионального диалога. Убежден, что этот опыт, накопленный годами, поможет сохранить мир и согласие в нашей многонациональной Казани, - говорится в поздравлении Метшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
“Это акт неуважения коренных народов Поволжья”: чувашские активисты просят убрать памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с Рождеством Христовым
В Ульяновске во время новогодних праздников без вести пропала 14-летняя девочка
На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега
250 человек поспорят за награды первенства России по бильярду в Казани
Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки
Пылил с любителями в Якутии и чуть не перешел в ЦСКА: Рубин усилился одним из лучших игроков ФНЛ
Водитель ВАЗа попал в больницу, врезавшись в КАМАЗ
150 человек поучаствовали в рождественском лыжном спринте в Казани
В казанских храмах пройдут рождественские богослужения
Русалки, боксеры и мумии: В Казани прошел необычный фестиваль санок
В Татарстане КАМАЗ рухнул в реку, водитель погиб
"Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату": писательница Маргарита Небольсина умерла в день своего рождения
В Ульяновске открылся новый выставочный павильон советской мототехники
"Ак Барс" проигрывал 0:3, но вырвал победу у "Трактора"
С улиц Казани за сутки вывезли 6,5 тысяч тонн снега
Снег, туман и сильная гололедица: Прогноз погоды в Татарстане на 6 января
В Рождественскую ночь автобусы в Ульяновске будут работать до 3:00
В Татарстане заработали две ледовые переправы
В Казани зарегистрировали первый в 2020 году брак
Из Ульяновска теперь можно улететь в Новосибирск
В Рождественскую ночь для жителей Казани запустят дополнительные автобусы
В столкновении двух "Калин" в Татарстане погибла женщина и пострадали шесть человек
Житель Ульяновской области набросился с ножом на знакомого и ограбил его
Для пациентов казанской ДРКБ выступит "Хор Турецкого"
УНИКС начал год с победы над "Автодором"