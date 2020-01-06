2020-01-06T17:50:36+03:00
Общество

Трехлетний ребенок умер во время игры в прятки

Он спрятался в кровати и задохнулся
Владимир КРУПСКИЙ
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Спасти ребенка не удалось.Спасти ребенка не удалось.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Отрадная. Трехлетний мальчик играл в своей комнате и на время был оставлен без присмотра своими родителями. Впоследствии ребенок был обнаружен в кровати своей матерью без признаков жизни. По некоторым данным, родители с ребенком играли в прятки.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изымается необходимая медицинская документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются условия жизни погибшего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета области.

По данным ульяновской прокуратуры, семья, в которой воспитывался ребенок, была благополучной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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