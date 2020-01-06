Пылил с любителями в Якутии и чуть не перешел в ЦСКА: Рубин усилился одним из лучших игроков ФНЛ

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:10:46+03:00

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Казанский "Рубин" пока можно назвать едва ли не главным поставщиком новостей в российском футболе. Команда обзавелась новым главным тренером, которым, как известно, стал Леонид Слуцкий, а следом усилилась уже тремя игроками. Сперва "Рубин" пополнил форвард "Краснодара" Иван Игнатьев, следом Илья Самошников из "Торпедо", а сегодня стало известно, что контракт сроком на 3,5 года с "Рубином" подписал 21-летний полузащитник Денис Макаров.

Футболист начинал играть в любительских лигах Якутии и Мордовии, затем не смог закрепиться в "Оренбурге". Последние полтора сезона он провел в "Нефтехимике" и смог стремительно стать одним из лидеров клуба. Вместе с "Нефтехимиком" по итогам минувшего сезона он вышел в ФНЛ, где в нынешнем чемпионате проявил себя с лучшей стороны, забив 11 голов. Макаров, к слову, входит в тройку лучших бомбардиров лиги.

Известно, что минувшим летом Макаровым интересовался ЦСКА, были новости об интересе "армейцев" к игроку и зимой, но он в итоге выбрал "Рубин".

ИСТОЧНИК KP.RU