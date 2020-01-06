250 человек поспорят за награды первенства России по бильярду в Казани

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:19:10+03:00

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С 6 по 12 января в Казани пройдет Первенство России по бильярдному спорту. Ожидается, что в нем примут участие 250 спортсменов из 44 регионов страны.

Участниками турнира в дисциплине «Свободная пирамида» станут юные спортсмены в возрасте до 13 лет и юноши и девушки от 13 до 16 лет, в дисциплине «Комбинированная пирамида» – юниоры и юниорки от 16 лет до 21 года.

В числе участников январского турнира будут чемпионы мира Артем Балов (Санкт-Петербург) и Элина Нагула (Москва), мастера спорта Константин Мишатин (Хабаровск), Антон Виноградов (Ковров), Максим Зверев (Санкт-Петербург) и многие другие. Казань в соревнованиях представят 4 спортсмена: Михаил Плеханов, Даниэль Антонов, Евгений Биктагиров и Диана Халикова.

Церемония открытия первенства состоится 6 января в 10.30 в бильярдном клубе «Аристократ» (улица Патриса Лумумбы, 47а, к.1).

Игры основного этапа будут проходить с 6 по 10 января с 11.00 до 18.00, игры финального этапа – с 10 по 12 января с 10.00. Церемония награждения победителей и призеров турнира состоится 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU