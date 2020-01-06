Русалки, боксеры и мумии: В Казани прошел необычный фестиваль санок

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:12:57+03:00

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В парке имени Горького накануне прошло одно из самых ярких и веселых мероприятий новогодних каникул – фестиваль кастомных санок «Сани Казани». Фестиваль собрал около 500 человек – участников и болельщиков из разных городов и районов Татарстана, а также гостей из других регионов России. За победу боролись 6 команд из Казани, Азнакаево и Лаишевского района.

В конкурсе принимали участие команды в составе от двух до пяти человек. Все они должны были создать необычные по форме сани и перед спуском с горы показать мини-сценку под музыку, сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов.

- Фестиваль «Сани Казани» показал, что зимние виды спорта и отдыха привлекают горожан. Тем более, для этого не требуется специальной подготовки, – отметил он. – При выборе победителя оценивались оригинальность презентации, костюмы участников, быстроходность самодельных саней. Победила команда, которая представила презентацию на тему «Мумии возвращаются» – участники в образе мумий как будто сбежали из музея, они скатились с горы в санях, похожих на саркофаг. В парке им.Горького к началу фестиваля была подготовлена горка – кататься можно приходить как со своими санками и тюбингами, так и брать напрокат, - отметил начальник Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов.

Соревновались в конкурсе участники в образах сказочных персонажей, среди которых жители подводного царства Нептуна – русалки, Емеля, лежащий на печи, боксеры на ринге и другие.

В состав жюри фестиваля вошли начальник Управления культуры Азат Абзалов, руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров, представитель компании-партнера и самая активная болельщица из Самары. Победитель получил главный приз – 50 тысяч рублей, а все остальные участники – поощрительные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU