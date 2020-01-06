2020-01-06T11:07:05+03:00
Общество

"Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату": писательница Маргарита Небольсина умерла в день своего рождения

Трагедия произошла в ночь на 5 января
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Союз писателей РТ.Фото: Союз писателей РТ.
Изменить размер текста:

Трагическая новость для культурной сферы Татарстана. Поздним вечером 4 января умерла известная писательница Маргарита

"Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату. 4 января в возрасте 65 лет ушла из жизни кандидат филологических наук, член – корреспондент Петровской академии науки и искусства, заслуженный работник культуры Татарстана Небольсина Маргарита Викторовна", - сообщили в пресс-службе Союза писателей РТ.

Маргарита Небольсина родилась 4 января 1955 года в Казани. В 1972 году окончила школу № 3, в 1979 – историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Работала инструктором организационного отдела Вахитовского райкома ВЛКСМ, референтом правления Республиканского общества «Знание», ответственным секретарем Вахитовского общества книголюбов, ведущим специалистом Администрации Вахитовского района, Государственного комитета по защите прав потребителей, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, помощником директора Института дополнительного профессионального образования КНИТУ-КХТИ, пресс-секретарем Академии наук Республики Татарстан.

Творческая деятельность М. Небольсиной началась в 1980 году со статей и обзоров для журнала «Чаян», газет «Комсомолец Татарии», «Советская Татария» и «Комсомольская правда». С 2000 г.она начала писать прозаические произведения и литературно-критические статьи, печаталась в журналах «Казань», «Идель», «Казанский альманах», «Научный Татарстан», «Karadeniz», «Медный всадник», «Путеводная звезда». В 2009 г. выпустила сборник прозы «Господи, не бросай меня в терновый куст!». В 2014 году стала лауреатом литературного конкурса КФУ «Виват, университет!».

Культуртрегерская и научная деятельность Маргариты Небольсиной была направлена на поднятие всероссийского и международного престижа художественной культуры республики и формирование образа Татарстана как крупного центра культуры. В 2011 г. она инициировала проведение Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в Республике Татарстан в контексте национальных литератур». В течение ряда лет была организатором и куратором проекта «Казанскiй трамвай», который пропагандировал культуру, литературу и историю Казани. В 2014 г. стала составителем антологии русскоязычной прозы Татарстана «Когда вернусь в казанские снега…». В 2015 г. к 70-летию Победы выпустила книгу «Война…Судьбы…Память… Песни…», – о подвигах татарстанцев в Великой Отечественной войне.

- Маргарита Небольсина внесла значительный вклад в изучение и популяризации творческого наследия Рустема Кутуя. В 2011 году она издала книгу «Смысл жизни разгадать пытался я…», посвященную жизни и творчеству писателя. В 2012 году в Институте языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН РТ защитила кандидатскую диссертацию на тему «Творческая индивидуальность Рустема Кутуя: проблемы эволюции», - сообщили в пресс-службе Союза писателей республики.

Начиная с 2014 года Маргарита Небольсина проводила международный литературно-художественный фестиваль – «Кутуй-фест», в рамках которого проходили научно-практическая конференция, посвященная изучению творчеству русскоязычных писателей, выставки картин, литературно-музыкальные вечера.

Маргариту Небольсину отличали кипучая активность, невероятная работоспособность, добросердечное отношение к людям, региональный патриотизм. Ее прозаические произведения надолго останутся в памяти читателей, а общественные начинания обретут продолжение в деятельности ее единомышленников и соратников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане КАМАЗ рухнул в реку, водитель погиб
"Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату": писательница Маргарита Небольсина умерла в день своего рождения
В Ульяновске открылся новый выставочный павильон советской мототехники
"Ак Барс" проигрывал 0:3, но вырвал победу у "Трактора"
С улиц Казани за сутки вывезли 6,5 тысяч тонн снега
Снег, туман и сильная гололедица: Прогноз погоды в Татарстане на 6 января
В Рождественскую ночь автобусы в Ульяновске будут работать до 3:00
В Татарстане заработали две ледовые переправы
В Казани зарегистрировали первый в 2020 году брак
Из Ульяновска теперь можно улететь в Новосибирск
В Рождественскую ночь для жителей Казани запустят дополнительные автобусы
В столкновении двух "Калин" в Татарстане погибла женщина и пострадали шесть человек
Житель Ульяновской области набросился с ножом на знакомого и ограбил его
Для пациентов казанской ДРКБ выступит "Хор Турецкого"
УНИКС начал год с победы над "Автодором"