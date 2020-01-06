"Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату": писательница Маргарита Небольсина умерла в день своего рождения

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:07:05+03:00

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Трагическая новость для культурной сферы Татарстана. Поздним вечером 4 января умерла известная писательница Маргарита

"Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату. 4 января в возрасте 65 лет ушла из жизни кандидат филологических наук, член – корреспондент Петровской академии науки и искусства, заслуженный работник культуры Татарстана Небольсина Маргарита Викторовна", - сообщили в пресс-службе Союза писателей РТ.

Маргарита Небольсина родилась 4 января 1955 года в Казани. В 1972 году окончила школу № 3, в 1979 – историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Работала инструктором организационного отдела Вахитовского райкома ВЛКСМ, референтом правления Республиканского общества «Знание», ответственным секретарем Вахитовского общества книголюбов, ведущим специалистом Администрации Вахитовского района, Государственного комитета по защите прав потребителей, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, помощником директора Института дополнительного профессионального образования КНИТУ-КХТИ, пресс-секретарем Академии наук Республики Татарстан.

Творческая деятельность М. Небольсиной началась в 1980 году со статей и обзоров для журнала «Чаян», газет «Комсомолец Татарии», «Советская Татария» и «Комсомольская правда». С 2000 г.она начала писать прозаические произведения и литературно-критические статьи, печаталась в журналах «Казань», «Идель», «Казанский альманах», «Научный Татарстан», «Karadeniz», «Медный всадник», «Путеводная звезда». В 2009 г. выпустила сборник прозы «Господи, не бросай меня в терновый куст!». В 2014 году стала лауреатом литературного конкурса КФУ «Виват, университет!».

Культуртрегерская и научная деятельность Маргариты Небольсиной была направлена на поднятие всероссийского и международного престижа художественной культуры республики и формирование образа Татарстана как крупного центра культуры. В 2011 г. она инициировала проведение Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в Республике Татарстан в контексте национальных литератур». В течение ряда лет была организатором и куратором проекта «Казанскiй трамвай», который пропагандировал культуру, литературу и историю Казани. В 2014 г. стала составителем антологии русскоязычной прозы Татарстана «Когда вернусь в казанские снега…». В 2015 г. к 70-летию Победы выпустила книгу «Война…Судьбы…Память… Песни…», – о подвигах татарстанцев в Великой Отечественной войне.

- Маргарита Небольсина внесла значительный вклад в изучение и популяризации творческого наследия Рустема Кутуя. В 2011 году она издала книгу «Смысл жизни разгадать пытался я…», посвященную жизни и творчеству писателя. В 2012 году в Институте языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН РТ защитила кандидатскую диссертацию на тему «Творческая индивидуальность Рустема Кутуя: проблемы эволюции», - сообщили в пресс-службе Союза писателей республики.

Начиная с 2014 года Маргарита Небольсина проводила международный литературно-художественный фестиваль – «Кутуй-фест», в рамках которого проходили научно-практическая конференция, посвященная изучению творчеству русскоязычных писателей, выставки картин, литературно-музыкальные вечера.

Маргариту Небольсину отличали кипучая активность, невероятная работоспособность, добросердечное отношение к людям, региональный патриотизм. Ее прозаические произведения надолго останутся в памяти читателей, а общественные начинания обретут продолжение в деятельности ее единомышленников и соратников.

ИСТОЧНИК KP.RU