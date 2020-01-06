В Ульяновске открылся новый выставочный павильон советской мототехники

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:11:22+03:00

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В Ульяновске появилось очередное интересное место для посещения. Так, в помещении Дома-музея мени Ленина открылась экспозиция «Гараж СССР. Ретромототехника».

- В Год памяти и славы, в преддверии юбилейной 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы открываем новое экспозиционное пространство. Выставка не просто представляет транспорт времен СССР, а показывает историю с иной стороны: через достижения промышленности нашей страны знакомит с периодом Великой Отечественной войны и жизни наших граждан в послевоенное время. Я уверен, что этот проект ждет большая и интересная жизнь. Мы будем расширять и пополнять коллекцию экспозиционного автопарка. Первым таким подарком станет отреставрированный правительственный автомобиль «Чайка». Надеюсь, что этот раритетный экспонат станет украшением выставки и будет радовать посетителей, - отметил губернатор области Сергей Морозов.

Павильон включает экспозиционный зал и многофункциональную культурно-просветительскую зону для проведения музейных занятий, мастер-классов и встреч с интересными людьми.

По словам заместителя директора Ленинского мемориала Анны Баранниковой, представленная выставка - это новый проект Ленинского мемориала. Здесь показаны наиболее редкие и уникальные примеры советской ретромототехники, мотоциклы стран варшавского договора и техника времён Великой Отечественной войны. «Посетители смогут увидеть такие образцы мотоциклостроения, как «Тула-200», «Вятка-150М», ИЖ-56, ИЖ-49, «Восход 3 М», К-175, К-55, «Иж-Юпитер 5», «Минск-3», мопеды, модели с коляской, образцы военной мототехники, а также автомобиль «Волга». В экспозиционном пространстве размещены фотографии прославленного мотогонщика Ульяновска Льва Ерохина, предоставленные его дочерью Ириной Львовной Зубовой», - отметила Анна Баранникова.

Основой коллекции стали фонды Ленинского мемориала и экземпляры из частных собраний Павла Канина и Андрея Степанова. Последний стал идейным вдохновителем создания выставочного пространства ретромототехники.

Напомним, в 2018 году для жителей и гостей региона была открыта временная экспозиция. Посетителям было представлено 15 единиц мототехники 1956-1991 гг. производства, среди которых присутствовали мотоцикл Ява 350-638, мопед «Рига», а также немецкий мотоцикл MZ 250 ES.

В течение 2019 года коллективом Ленинского мемориала были приобретены транспортные средства, дополняющие основную фондовую коллекцию учреждения, проведены масштабные ремонтные работы, и 5 января 2020 года павильон «Гараж СССР. Ретромототехника» открыл свои двери.

ИСТОЧНИК KP.RU