Водитель ВАЗа попал в больницу, врезавшись в КАМАЗ

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:52:48+03:00

По данным ГИБДД, мужчина не соблюдал дистанцию во время движения

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Вечером 4 января в Ульяновской области произошло ДТП. В Мелекесском районе на 76 километре автодороги «Ульяновск – Димитрогврад – Самара» в 18.30 часов 63-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 219010» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ, который ехал впереди.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 219010» госпитализирован. Оба шофера были освидетельствованы на алкоголь. Как выяснилось, водители были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU