2020-01-06T15:36:01+03:00
Общество

150 человек поучаствовали в рождественском лыжном спринте в Казани

Турнир проходил в четырех возрастных категориях
Владимир КРУПСКИЙ
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В соревнованиях могли принять участие все желающие.В соревнованиях могли принять участие все желающие.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани состоялся традиционный рождественский лыжный спринт. В соревнованиях, которые прошли на лыжной трассе спортивной школы «Спектр», что на улице Парковой, могли принять участие все желающие – необходимы были только соответствующая физическая подготовка и допуск врача.

Соревнования проходили среди участников в категориях: мужчины и женщины 1998 г.р. и старше, юниоры и юниорки 1999-2000 г.р., юноши и девушки 2001-2002 г.р., юноши и девушки 2003-2004 г.р.

В этом году несмотря на короткий период подготовки в связи с поздно выпавшим снегом в спринте приняли участие около 150 спортсменов, сообщает Комитет физической культуры и спорта. Каждому участнику пришлось как минимум дважды преодолеть дистанцию 1200 метров классическим стилем: 1 этап – пролог, старт всех участников с отсечкой по времени, 2 этап – полуфинал, 3 этап – финал (в зависимости от количества заявившихся спортсменов в категории допуска).

ИСТОЧНИК KP.RU

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150 человек поучаствовали в рождественском лыжном спринте в Казани
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