На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега
Этой зимой одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Казани стал снежный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу. Он появился на площадке перед центром Cube. Городок работает круглосуточно и вход в него свободный.
На его создание ушло около 2 недель и более 15 тысяч кубов снега, а высота снежного городка составляет почти 1,5 метра, сообщает Дирекция парков и скверов.
Конструкция из снега очень хрупкая, ее сохранность зависит не только от погодных условий, но и бережного отношения посетителей. В дирекции отмечают, чтобы городок продолжил работать до весны, важно к нему аккуратно относиться, поэтому горожан просят не ходить по верху конструкции и не ломать стенки лабиринта.
ИСТОЧНИК KP.RU