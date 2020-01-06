На создание лабиринта в Горкинско-Ометьевском лесу потребовалось 15 тысяч кубов снега

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:19:37+03:00

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Этой зимой одним из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Казани стал снежный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу. Он появился на площадке перед центром Cube. Городок работает круглосуточно и вход в него свободный.

На его создание ушло около 2 недель и более 15 тысяч кубов снега, а высота снежного городка составляет почти 1,5 метра, сообщает Дирекция парков и скверов.

Конструкция из снега очень хрупкая, ее сохранность зависит не только от погодных условий, но и бережного отношения посетителей. В дирекции отмечают, чтобы городок продолжил работать до весны, важно к нему аккуратно относиться, поэтому горожан просят не ходить по верху конструкции и не ломать стенки лабиринта.

ИСТОЧНИК KP.RU