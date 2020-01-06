2020-01-06T14:29:41+03:00
Общество

В казанских храмах пройдут рождественские богослужения

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит богослужения в монастырях и храмах столицы Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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6 и 7 января, в дни празднования Рождества Христова, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит богослужения в монастырях и храмах столицы Татарстана.

6 января, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), глава Татарстанской митрополии совершит Божественную литургию в Успенском Зилантовом женском монастыре (Архангельский переулок, 1). Начало – в 7.30.

Вечером 6 января, в канун праздника Рождества Христова, правящий архиерей возглавит всенощное бдение в Духосошественском храме (улица Туфана Миннуллина, 21). Начало богослужения – в 17.00.

7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Феофан совершит Божественную литургию в Петропавловском соборе (улица Мусы Джалиля, 21). Начало богослужения в 8.30.

Вечером 7 января, в канун праздника Собора Пресвятой Богородицы, глава митрополии совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Правящему архиерею сослужит сонм духовенства Казанской епархии. Начало – в 17.00, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Напомним, в ночь на Рождество Христово после окончания праздничной службы к 2.30 7 января на площадь Тысячелетия и остановку «Центральный стадион» будет организована спецподача транспорта во все районы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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