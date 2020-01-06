"Ак Барс" проигрывал 0:3, но вырвал победу у "Трактора"

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:14:15+03:00

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В первом матче 2020 года "Ак Барс" на своем льду принимал челябинский "Трактор". В нынешнем сезоне команды показывают противоположные результаты. "Ак Барс" безоговорочно лидирует на Востоке КХЛ, а "Трактор" расположился внизу турнирной таблицы. Казалось, что казанцы должны легко брать верх, но получилось иначе.

После двух периодов гости вели в счете 3:0. Голами отметились Лукаш Седлак, Александр Авцын и Ник Бэйлен. В дебюте третьего периода Станислав Галиев одну шайбу отыграл, а затем слово взял Данис Зарипов. Сперва он сократил разрыв до минимума, а за полторы минуты до конца матча сумел сравнять счет.

Все решилось в овертайме. Итоговый счет на табло установил форвард казанцев Артем Галимов. Как результат - 4:3 в пользу "Ак Барса".

ИСТОЧНИК KP.RU