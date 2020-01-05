В Татарстане заработали две ледовые переправы

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:24:30+03:00

Выезжать на лед могут только машины весом до 2 тонн. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Татарстане с 4 января заработали ледовые переправы. Такое решение было принято сегодня по итогам технического освидетельствования ледовых переправ по маршруту Аракчино-Верхний Услон и Зеленодольск-Нижние Вязовые.

На разных участках ледовой дороги толщина природного панциря составляет от 25 до 35 сантиметров, что позволяет организовать проезд автотранспорта весом до 2 тонн.

- Процедура технического освидетельствования включает в себя проверку наличия согласованной проектной документации, наличия знаков и инструкций, - отметил Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, ответственная за работу переправы организация должна иметь на дежурстве обученных спасателей. Но самое главное условие для открытия – наличие льда, толщиной не менее 20 сантиметров.

- Проверка показала, что эксплуатирующая организация выполнила все необходимые условия, замеры толщины льда также позволяют начать движение по ледовой дороге легковых автомобилей, массой до 2 тонн, - подвел итоги технического освидетельствования Юрий Венедиктов.

Ледовая переправа длиной 3200 метров даёт возможность автомобилистам сократить путь из Казани до Верхнего Услона на 50 километров. Выигрывают «частники» и по времени, ведь на путь по «ледовой» дороге они затрачивают всего от 10 до 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU