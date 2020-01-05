В Рождественскую ночь для жителей Казани запустят дополнительные автобусы

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:23:44+03:00

Автобусы будут ждать пассажиров в 2:30. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Они будут развозить пассажиров от Центрального стадиона

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В Казани в ночь на Рождество Христово после окончания праздничной службы организуют дополнительные автобусы.

В 2.30 7 января на площади Тысячелетия и остановке «Центральный стадион» горожан будут ждать автобусы маршрутов №№6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 91 и троллейбусы маршрута №2. Они будут развозить прихожан во все районы города.

Все новогодние праздники в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии Комитета по транспорту (843) 275-30-50.

ИСТОЧНИК KP.RU