В Рождественскую ночь для жителей Казани запустят дополнительные автобусы
Они будут развозить пассажиров от Центрального стадиона
Автобусы будут ждать пассажиров в 2:30.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:
В Казани в ночь на Рождество Христово после окончания праздничной службы организуют дополнительные автобусы.
В 2.30 7 января на площади Тысячелетия и остановке «Центральный стадион» горожан будут ждать автобусы маршрутов №№6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 91 и троллейбусы маршрута №2. Они будут развозить прихожан во все районы города.
Все новогодние праздники в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии Комитета по транспорту (843) 275-30-50.
ИСТОЧНИК KP.RU