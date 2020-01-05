В столкновении двух "Калин" в Татарстане погибла женщина и пострадали шесть человек

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:18:14+03:00

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Минувшим вечером в Татарстане произошла серьезная авария. На 329 километре трассы Казань-Оренбург-Акбулак столкнулись две "Лады Калины". По предварительным данным, водитель одной из легковушек выехал на встречную полосы и столкнулся с другим автомобилем отечественной сборки.

В результате ДТП пассажирка одной из машин погибла на месте. 45-летняя женщина работала воспитателем в одном из бугульминских детсадов. Кроме того, пострадали оба водителя и четыре пассажира, среди них двое детей - мальчики 5 лет и 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU