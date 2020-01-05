Житель Ульяновской области набросился с ножом на знакомого и ограбил его

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:18:46+03:00

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3 января в полицию поступило сообщение о том, что жителя поселка Кузоватово доставили в больницу с ножевым ранением. Предварительно установлено, что пострадавший распивал спиртное в компании знакомых, после чего с одним из них возник конфликт, в результате чего последний нанес ножевое ранение.

Подозреваемого удалось оперативно вычислить. Им оказался 42-летний местный житель. Его задержали. Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что после нанесения телесных повреждений, задержанный под угрозой применения ножа похитил у второго знакомого золотые изделия и сотовый телефон на общую сумму 25 тысяч рублей.

- В настоящее время по данным факта органами предварительного следствия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU