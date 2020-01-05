С улиц Казани за сутки вывезли 6,5 тысяч тонн снега

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:12:59+03:00

Для борьбы с гололедом использовали 938 тонн противогололедных материалов

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За минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 6,5 тыс. тонн снега. К уборке города были привлечены 460 дорожных рабочих и 614 единиц специальной техники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин, 17 снегопогрузчиков, 142 тракторные щетки, 20 грейдеров, 75 фронтальных погрузчиков, 41 МКСМ «Барсик», 155 самосвалов и другие виды техники.

На дорогах Казани за сутки было использовано 938 тонн противогололедных материалов, в том числе 33 тонны реагента и 905 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем на уборку улиц выйдут 406 дорожных рабочих и 252 единицы специальной техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Аэропортовская, Бигичева, Девятаева, Ильича, Карбышева, Лейтинанта Красикова, Лесгафта, Новосельская, Приволжская, Татарстан, Халезова, Шуртыгина и других, а также с дороги Юдино-Залесный.

ИСТОЧНИК KP.RU