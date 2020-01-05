В Казани зарегистрировали первый в 2020 году брак
Церемония прошла в центре семьи «Казан»
Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:
4 января в Центре семьи «Казан» состоялась торжественная регистрация заключения брака первой пары молодоженов 2020 года – Ильшата и Инзили Аглиуллиных. С бракосочетанием пару поздравил руководитель Аппарата Исполкома Казани Евгений Варакин.
Чиновник пожелал молодоженам счастливой семейной жизни. К пожеланиям присоединились сотрудники ЗАГСа и гости свадебной церемонии.
ИСТОЧНИК KP.RU