УНИКС начал год с победы над "Автодором"

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:37:51+03:00

Казанцы взяли верх с преимуществом всего в три очка

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Баскетболисты УНИКСа начали 2020 год с победы. В первом матче после Нового года казанцы на своем паркете принимали саратовский "Автодор". Наставник УНИКСа Димитрис Прифтис с первых же минут бросил в бой новобранца. Джордан Теодор начинал сезон в турецком "Бешикташе", но теперь будет защищать цвета казанской команды.

Начало матча повергло в шок поклонников казанского клуба. "Автодор" вырвался вперед 19:0. Только за 4 с небольшим минуты до конца стартовой четверти баскетболисты УНИКСа наконец набрали первые очки. На первый перерыв команды ушли при счете 25:11 в пользу саратовского клуба.

Во втором периоде казанцы не смогли переломить ход матча, сократив отставание лишь на одно очко. Зато в третьем игровом отрезке баскетболисты УНИКСа смогли совершить рывок 11:0 и впервые в матче выйти вперед - 60:59. Судьба матча решалась в концовке. Благодаря трехочковому попаданию Смита за 20 секунд до конца матча. Итог - 86:83 в пользу казанской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU