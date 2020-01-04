2020-01-04T18:52:51+03:00
Общество

Новый год в Казани у “Чаши” и на “Черном озере” встретили 50 тысяч человек

Для них там была подготовлена развлекательная программа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Новогоднюю ночь у главной елки Казани и в парке “Черное озеро” провели 50 тысяч человек. Ведь там были организованы развлекательные программы с концертами, конкурсами и играми.

Напомним, гулянья у “Чаши” начались в 22.00 31 декабря и завершили в 3.00 1 января.В полночь на площадке началась трансляция новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, а после и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Праздник на “Черном озере” проходил в это же время. Здесь горожане и гости Казани могли кроме всего прочего покататься на катке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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