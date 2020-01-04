Новый год в Казани у “Чаши” и на “Черном озере” встретили 50 тысяч человек
Для них там была подготовлена развлекательная программа
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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Новогоднюю ночь у главной елки Казани и в парке “Черное озеро” провели 50 тысяч человек. Ведь там были организованы развлекательные программы с концертами, конкурсами и играми.
Напомним, гулянья у “Чаши” начались в 22.00 31 декабря и завершили в 3.00 1 января.В полночь на площадке началась трансляция новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, а после и главы Татарстана Рустама Минниханова.
Праздник на “Черном озере” проходил в это же время. Здесь горожане и гости Казани могли кроме всего прочего покататься на катке.
ИСТОЧНИК KP.RU