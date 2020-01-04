В Татарстана легковушка выехала на “встречку” и столкнулась с рейсовым автобусом

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 января, в Камском Устье произошла авария с участием рейсового автобуса “Камское Устье - Казань” и автомобиля "Шкода". По предварительным данным, иномарка выехала на “встречку”, где и столкнулась с автобусом.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП и количество пострадавших выясняются, - сообщает МВД Татарстана.

Напомним, 4 января произошла еще одна авария с участием автобуса. Так в Сармановском районе микроватобус, выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль “Лифан”. В результате столкновения пострадал пассажир иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU