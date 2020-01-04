В Татарстане микроавтобус не уступил дорогу легковушке и спровоцировал аварию
Пассажир иномарки был госпитализирован с травмами
Фото: соцсети
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В субботу, 4 января, рядом с селом Александровка в Сармановском районе столкнулись микроавтобус и автомобиль “Лифан”. По предварительным данным, микроавтобус не пропустил легковушку на перекрестке. Фотографии искореженной иномарки появились в соцсетях
Известно, что в результате ДТП травмы получил пассажир “Лифана”.
- На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются, - сообщает МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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