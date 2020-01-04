Чебоксары вошли в число городов России, где люди реже всего ругаются матом

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:21:42+03:00

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Финансовый университет при правительстве России провел исследование и выяснил, в каких же городах страны люди реже всего ругаются матом. К таковым специалисты отнесли Чебоксары, Петрозаводск, Вологду, Санкт-Петербург и Химки. А вот чаще всего ненормативную лексику слышат жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута.

По информации “Российской газеты”, у респондентов из разных городов России спрашивали, часто ли их друзья и знакомые используют мат. «Часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18 % жителей крупных и средних городов.

ИСТОЧНИК KP.RU