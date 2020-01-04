2020-01-04T17:19:38+03:00
Общество

5 января на катке в казанском парке “Черное озеро” будет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию

Его проведет бронзовый призер Универсиады 2019 Арина Пашина
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В воскресенье, 5 января, в казанском парке “Черное озеро” состоится бесплатный мастер-класс по фигурному катанию. Его проведет бронзовый призер Универсиады 2019 года Арина Пашина. Мероприятие начнется в 11.00.

Напомним, если у вас нет своих коньков, вы можете взять их на прокат уже на месте. Час аренды спортивного инвентаря на “Черном озере” стоит 150 рублей.

- Серия мастер-классов по фигурному катанию продолжится 8 и 11 января, - сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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