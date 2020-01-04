2020-01-04T13:13:09+03:00
Происшествия

В Татарстане вечером загорелась частная баня и гараж

Пожар произошел на улице Тукая в селе Куюки Пестречинского района
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Изменить размер текста:

2 января в селе Куюки Пестречинского района загорелась частная баня и гараж под одной крышей, а также частично кровля частного дома №19 на улице Тукая. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.

О возгорании стало известно в 19.19. Локализовать горение удалось в 20.08, а ликвидировать - в 20.30. Никто не пострадал.

- Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. При осмотре места пожара установлено, что очаг пожара расположен на западной стене внутри гаража, - сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 января на катке в казанском парке “Черное озеро” будет бесплатный мастер-класс по фигурному катанию
В Татарстана легковушка выехала на “встречку” и столкнулась с рейсовым автобусом
Чебоксары вошли в число городов России, где люди реже всего ругаются матом
В Татарстане микроавтобус не уступил дорогу легковушке и спровоцировал аварию
В Татарстане вечером загорелась частная баня и гараж
В 2019 году жители Казани сдали на переработку 40 тонн вторсырья
За 2 дня в Марий Эл был задержан 21 пьяный водитель
В мероприятиях Декады спорта и здоровья примут участие 45 тысяч жителей Татарстана
В Татарстане в ДТП погибли три человека, среди которых годовалый ребенок
Содержание кладбищ Йошкар-Олы в 2020 году потребует 1 миллион рублей
Стало известно, когда в 2020 году жители Чувашии смогут бесплатно ходить в спортсооружения
В Чувашии на трассе М-7 остановили пьяного водителя фуры
ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования
В канун Нового года полицейские вернули жительнице Чебоксар ее похищенного пса
В Казани в новогодние праздники мужчина в ходе ссоры убил свою сожительницу
В Казани из-за салюта, который попал в окно, загорелась квартира пенсионерки
Казань вошла в топ-10 городов России для рождественских поездок
В Татарстане открылась ледовая переправа через реку Кама
В Татарстане ищут мужчину в домашних тапочках, который пропал 1 января