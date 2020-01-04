В Татарстане вечером загорелась частная баня и гараж
2 января в селе Куюки Пестречинского района загорелась частная баня и гараж под одной крышей, а также частично кровля частного дома №19 на улице Тукая. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.
О возгорании стало известно в 19.19. Локализовать горение удалось в 20.08, а ликвидировать - в 20.30. Никто не пострадал.
- Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. При осмотре места пожара установлено, что очаг пожара расположен на западной стене внутри гаража, - сообщает МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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