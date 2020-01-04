4 Янв. 2020 2020-01-04T12:13:11+03:00

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В 2019 году жители Казани сдали на переработку 40 тонн вторсырья: макулатуры, стекла, металла и пластика. В переработке много плюсов. Так, она улучшает экологию планеты, снижает расходы на производство и, тем самым, может привести к снижению цен на товары

Вместе с тем, количество волонтеров соцпроекта “Экологично” достигло 200 человек. Они занимаются популяризацией экологичного образа жизни в городе. Только в прошлом году активисты поучаствовали в 6 фестивалях, а также сами организовали 80 мероприятий. Среди последних “Экодвор” и “Новогодний экофест”.

ИСТОЧНИК KP.RU