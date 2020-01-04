2020-01-04T11:17:36+03:00
Авто

За 2 дня в Марий Эл был задержан 21 пьяный водитель

Двум из них грозит уголовная ответственность
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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Стало известно, что со 2 и 3 января в Марий Эл автоинспекторы остановили 21 пьяного водителя. Причем двум из них грозит уголовная ответственность - они уже попадались за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УГИБДД республики.

Также в Марий Эл было зафиксировано около 380 нарушений ПДД. К счастью, ДТП с пострадавшими в регионе в последние дни не было. А вот с 1 по 2 января произошло 19 аварий, в одной из которых пострадали 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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