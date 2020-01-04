В мероприятиях Декады спорта и здоровья примут участие 45 тысяч жителей Татарстана
1 января в Татарстане началась ежегодная Декада спорта и здоровья. Спортивно-массовые мероприятия в районах республики будет проходить до 8 числа. Люди смогут принять участие в первенствах по шахматам и шашкам, соревнованиях по волейболу, бадминтону, настольному теннису, футболу, лыжным гонкам, хоккею.
В общей сложности, запланировано более 200 активностей. Серди которых веселые старты и акции по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- Ожидается, что в мероприятиях Декады спорта и здоровья примут участие порядка 45 000 татарстанцев, - сообщается на официальной странице Татарстана в соцсети Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU