2020-01-04T10:02:37+03:00
Общество

В мероприятиях Декады спорта и здоровья примут участие 45 тысяч жителей Татарстана

До 8 января в регионе запланировано более 200 активностей
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди прочего татарстанцы смогут поучаствовать в соревнованиях по лыжным гонкам.Среди прочего татарстанцы смогут поучаствовать в соревнованиях по лыжным гонкам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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1 января в Татарстане началась ежегодная Декада спорта и здоровья. Спортивно-массовые мероприятия в районах республики будет проходить до 8 числа. Люди смогут принять участие в первенствах по шахматам и шашкам, соревнованиях по волейболу, бадминтону, настольному теннису, футболу, лыжным гонкам, хоккею.

В общей сложности, запланировано более 200 активностей. Серди которых веселые старты и акции по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- Ожидается, что в мероприятиях Декады спорта и здоровья примут участие порядка 45 000 татарстанцев, - сообщается на официальной странице Татарстана в соцсети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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