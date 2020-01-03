В Татарстане в ДТП погибли три человека, среди которых годовалый ребенок
В пятницу, 3 января, на 108 километре автодороги Казань - Оренбург столкнулись автомобили Шевроле Кобальт и Шкода Октавия. Первая иномарка выехала на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.
Известно, что за рулем Шевроле был 25-летний молодой человек. Он и его 24-летний пассажир скончались на месте. Также в салоне данной иномарки находился годовалый ребенок. Он умер уже в больнице.
27-летний водитель Шкоды, а также его пассажиры: 26-летняя женщина, ребенок двух лет и младенец, которому пока не исполнилось и года, госпитализированы с травмами.
- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщает МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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