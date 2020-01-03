ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:52:59+03:00

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С января 2020 года ВТБ приступает к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль». Условия субсидирования распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство.

Оформить кредит в ВТБ можно по ставке от 3,5% годовых и одновременно с этим получить дополнительную скидку в размере 10% (25% - для Дальневосточного федерального округа) от стоимости приобретаемого автомобиля. По статистике банка около 60% автокредитов с господдержкой, выданных заемщикам ВТБ в 2019 г., были оформлены по программе «Семейный автомобиль», при этом средняя стоимость транспортного средства составила порядка 800 тысяч рублей. Лидерами продаж в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на них приходится около 85% всех продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU