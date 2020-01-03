2020-01-03T16:44:51+03:00
Общество

В Чувашии на трассе М-7 остановили пьяного водителя фуры

50-летний мужчина отказался предъявлять автоинспектору документы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МВД ЧувашииФото: пресс-служба МВД Чувашии
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Утром 2 января на трассе М-7 “Волга” в Чувашии сотрудник ДПС остановил грузовой автомобиль “Даф” из Татарстана. За его рулем находился 50-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался показывать автоинспектору документы.

- В итоге в отношении нарушителя были составлены материалы за управление транспортным средством в состоянии опьяения, невыполнение законного требования сотрудника полиции о предъявлении документов, за управление транспортным средством без наличия соответствующей категории, за управление лицом, не внесенным в список допущенных к управлению данным транспортным средством и еще четыре материала за нарушение правил перевозки грузов, - сообщает МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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