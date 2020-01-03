В канун Нового года полицейские вернули жительнице Чебоксар ее похищенного пса

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:44:43+03:00

Хозяйка привязала питомца возле торгового центра и зашла за покупками, а когда вернулась, его уже не было

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31 декабря жительница Чебоксар отправилась за покупками со своим щенком. У входа в торговый центр в юго-западном микрорайоне она привязала питомца, а когда вернулась назад, его уже не было. Женщина обратилась за помощью к полицейским.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и стало понятно, что пса увел неизвестный мужчина.

- В течение суток личность злоумышленника была установлена оперативниками, щенок изъят и возвращен потерпевшей, которая поблагодарила полицейских за оперативное реагирование и розыск ее любимого питомца. Мотивы 36-летнего задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает МВД Чувашии.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU