В канун Нового года полицейские вернули жительнице Чебоксар ее похищенного пса
31 декабря жительница Чебоксар отправилась за покупками со своим щенком. У входа в торговый центр в юго-западном микрорайоне она привязала питомца, а когда вернулась назад, его уже не было. Женщина обратилась за помощью к полицейским.
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и стало понятно, что пса увел неизвестный мужчина.
- В течение суток личность злоумышленника была установлена оперативниками, щенок изъят и возвращен потерпевшей, которая поблагодарила полицейских за оперативное реагирование и розыск ее любимого питомца. Мотивы 36-летнего задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщает МВД Чувашии.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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