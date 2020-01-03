Содержание кладбищ Йошкар-Олы в 2020 году потребует 1 миллион рублей
Деньги уже выделены из городского бюджета
Фото: pixabay.com
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В 2020 году на содержание кладбищ в Йошкар-Оле будет потрачен 1 миллион рублей. Деньги уже выделены из городского бюджета. Такой тендер появился на сайте госзакупок.
Работы будут касаться кладбищ «Марково» «Туруново» и «Паганур». Согласно техзаданию, подрядчик будет убирать мусор с их территорий, очищать дорожки от снега и наледи, валить деревья, скашивать траву, ремонтировать ограждения и дорожки, убирать туалеты. Кроме того, нужно будет подготавливать места захоронений Почетных граждан Йошкар-Олы и военных мемориалов к торжественным мероприятиям.
ИСТОЧНИК KP.RU