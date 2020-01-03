Стало известно, когда в 2020 году жители Чувашии смогут бесплатно ходить в спортсооружения
Дни здоровья и спорта в республике будут проводиться ежемесячно
Среди прочего жители региона смогут бесплатно плавать в бассейнах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кабинет министров Чувашии утвердил даты проведения Дней здоровья и спорта в регионе на 2020 год. Распоряжение уже подписано председателем правительства республики Иваном Моториным.
Так, местные жители смогут бесплатно ходить в спортивные сооружения 11 января, 15 февраля, 28 марта, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 июля, 29 августа, 26 сентября, 24 октября, 28 ноября и 19 декабря. Речь идет о посещении бассейнов, спортплощадок, тренажерных залов, катков в учреждениях, подведомственных республике и муниципалитетам.
ИСТОЧНИК KP.RU