В Казани из-за салюта, который попал в окно, загорелась квартира пенсионерки

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:43:11+03:00

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Ночью 1 января в Казани загорелась квартира в доме № 37 на улице Адорасткого. Пожарные узнало об этом в 0.30, а спустя 4 минуты они уже были на месте. Их встретили местные жители и 68-летняя хозяйка горящей квартиры на шестом этаже.

В 0.38 пожар был локализован, а в 0.41 и уже ликвидирован.Никто не пострадал.

Как оказалось, причиной пожара стал салют. Один из его залпов разбил окно квартиры и оказался внутри.

- Комната сразу заполнилась дымом, горение происходило и на диване, и около шкафа, и на тумбочке, где стоял телевизор. После чего ей в дверь стали стучать соседи, она [хозяйка квартиры - Ред.] открыла им дверь, её вывели из квартиры, а соседи стали тушить пожар. Затем прибыли пожарные подразделения, - сообщает МЧС Татарстана.

Между шкафов и диваном был обнаружен фрагмент металлического цилиндра салюта с недогоревшим порохом внутри. В настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU